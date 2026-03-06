Le firme di centosessantotto avvocati del Foro di Padova per il No al referendum

Centosessantotto avvocati del Foro di Padova hanno firmato un appello contro la riforma costituzionale della magistratura, esprimendo preoccupazione circa i potenziali effetti sulla struttura del potere giudiziario. La lista comprende professionisti di diversi settori legali, tra civilisti, penalisti ed esperti di diritto amministrativo, tutti uniti nel manifestare il loro dissenso. Il numero di firme è destinato ad aumentare.

Sono già centosessantotto, ma il numero è destinato a salire. Avvocati civilisti, amministrativisti, penalisti, esperti e impegnati professionalmente in vari ambiti, tutti accomunati «dalla forte preoccupazione che la riforma costituzionale della magistratura possa indebolire il potere giudiziario, alterando gli equilibri costituzionali, a detrimento della tutela dei diritti fondamentali delle persone», come si legge nel documento che hanno sottoscritto e condiviso. Il referendum costituzionale confermativo (ex art. 138 della Costituzione), indetto per approvare o respingere la riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dal governo Meloni e dal ministro Nordio, si svolgerà il 22 e 23 marzo.

