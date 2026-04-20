Oggi su Linkiesta, Cataldo Intrieri riporta la testimonianza del procuratore di Caltanissetta, che ha partecipato a un’audizione in Commissione antimafia. Il procuratore ha parlato di un’indagine in corso sulla strage di via D’Amelio, la quale rappresenta uno degli ultimi filoni di indagine aperti dalla procura. La discussione si è concentrata anche su temi di garanzie processuali e sulla possibilità di coinvolgere avvocati nelle procedure di rimpatrio dei migranti.

Cataldo Intrieri scrive oggi su Linkiesta della recente audizione in Commissione antimafia del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, titolare dell’ennesima indagine sulla strage di via D’Amelio. In commissione De Luca ha puntato il dito sull’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone e sul suo collega Gioacchino Natoli. A Caltanissetta Pignatone e Natoli sono indagati per il reato di favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare la mafia. «Un’accusa grave – nota Intrieri – con una sua particolarità: il reato è prescritto da tempo e il fatto che comunque si indaghi sembra sottendere l’individuazione di una responsabilità morale che si ritiene non debba cadere nell’oblio».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il garantismo selettivo del governo che vorrebbe pagare gli avvocati per far rimpatriare i migranti

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