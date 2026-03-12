Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022 il Codacons attacca il Governo Meloni | Tagliare le accise

Da virgilio.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I prezzi di benzina e diesel sono arrivati ai livelli più alti dal 2022, secondo il Codacons, che invita il Governo a intervenire con la riduzione delle accise. L’associazione di consumatori evidenzia un aumento delle tariffe e chiede misure concrete per contrastare questa tendenza. La richiesta si rivolge direttamente alle autorità competenti, senza avanzare ipotesi o motivazioni.

A causa della guerra in Iran, i prezzi di benzina e diesel sono alle stelle. Per il Codacons, il Governo di Giorgia Meloni sta tardando a intervenire. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori chiede all’esecutivo il taglio delle accise. L’attacco del Codacons al Governo Meloni Il costo del gasolio nei distributori di carburante è ormai intorno ai due euro, quello della benzina ruota su 1,8 euro. In una nota, il Codacons si chiede “di quanto tempo necessitino ancora i tecnici del Mef per valutare il taglio delle accise, considerando che da una settimana il ministero sta studiando la misura delle accise mobili senza venire a capo della questione”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

prezzi di benzina e diesel mai cos236 alti dal 2022 il codacons attacca il governo meloni tagliare le accise
© Virgilio.it - Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022, il Codacons attacca il Governo Meloni: "Tagliare le accise"

Articoli correlati

Il governo prepara un decreto per tagliare le accise su benzina e gasolio: che effetto avrà sui prezziIl governo Meloni punta ad attivare il meccanismo delle accise mobili per contrastare gli aumenti del prezzo alla pompa di benzina e gasolio.

Prezzo petrolio in aumento, cosa sono le accise mobili su benzina e diesel a cui pensa il Governo MeloniCon il prezzo del petrolio in aumento, Meloni valuta le accise mobili su benzina e diesel: se i rincari diventano stabili, la maggiore IVA incassata...

Contenuti e approfondimenti su Prezzi di benzina e diesel mai così...

Temi più discussi: Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo tensioni geopolitiche; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Prezzo della benzina: i controlli del MIMIT.

Prezzi di benzina e diesel, la salita perde slancio: primo segnale di frenata dopo settimane di rincariIl costo dei carburanti continua la sua corsa al rialzo nonostante il crollo del petrolio sotto i 90 dollari. Le rilevazioni ufficiali su 20mila impianti confermano nuovi aumenti per benzina e diesel, ... moto.it

prezzi di prezzi di benzina eBenzina e diesel, aumento prezzi e rischio speculazione: le regioni più care al distributoreScattano i monitoraggi sui distributori dopo i rincari seguiti alla crisi in Iran. Ecco la classifica delle regioni più care ... quifinanza.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.