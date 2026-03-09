Il prezzo del carburante è salito rapidamente in pochi giorni, rendendo difficile per molti spostarsi. Un rappresentante del settore chiede interventi immediati da parte del governo, proponendo un taglio alle accise come soluzione. Se non ci saranno misure concrete, si teme che le auto diventino inutilizzabili per molte persone.

«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». I consumatori alzano il livello di allerta anche in Puglia dopo i rincari rilevati nelle stazioni di servizio subito dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. E non solo. Pure il fronte degli autotrasportatori vive giorni di preoccupazione per via della crescita del costo a litro del carburante e di altri componenti speciali utilizzati dai motori dei veicoli. Intanto l'auspicio è che «non si arrivi ad un contingentamento del carburante». La situazione Codacons monitora la situazione e...

© Quotidianodipuglia.it - Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»

