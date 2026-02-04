Parco comunale per bambini | accesso libero ma danni crescenti per mancanza di sorveglianza e manutenzione periodica

A Limbiate, nel parco Barzaghi di via Turati, i bambini giocano ma il luogo è in cattive condizioni. La mancanza di sorveglianza e manutenzione sta portando a danni crescenti. Il parco, che dovrebbe essere un posto sicuro e divertente, è diventato un’area abbandonata, con attrezzi rotti e giochi pericolanti. I genitori si lamentano, ma finora nessuno ha preso provvedimenti.

A Limbiate, nel cuore della Brianza, il parco Barzaghi in via Turati si è trasformato in un teatro di silenzio e di rovine. Il 2 febbraio 2026, alle 14.30, un’ora dopo il calar del sole su un cielo plumbeo e una pioggia sottile che non ha dato tregua per tutta la mattinata, un gruppo di vandali ha distrutto l’oblò in plexiglass di uno dei giochi principali del parco. I frammenti di vetro, affilati come lame, giacevano ancora sul terreno umido quando i primi genitori hanno portato i figli a giocare. Un bambino di sei anni, che si era arrampicato sullo scivolo, ha raccontato con voce tremante: «Ho sentito un rumore forte, come un tuono dentro il gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco comunale per bambini: accesso libero ma danni crescenti per mancanza di sorveglianza e manutenzione periodica Approfondimenti su Limbiate Parco Terni, oltre settanta milioni dal Pnrr: “Cabina di regia, sorveglianza periodica e complessità in alcuni cantieri” GLI INTERVENTI Terni ha ricevuto oltre settanta milioni di euro dal PNRR, destinati a interventi significativi sul territorio. Terni, taglio del nastro per il sottopasso di via Aroldi: “Manutenzione, pulizia e sorveglianza. Utile a garantire maggiore sicurezza” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Limbiate Parco Argomenti discussi: Bologna, il no al museo dei bambini invade il Consiglio comunale: Salvate il parco, fermate il consumo di suolo; Un’area ludico-sportiva nel parco urbano di via Vecchia Sant’Antonio; Aree verdi, interventi diffusi di riqualificazione e nuovi spazi per i quartieri; affidamento aree comunale a terzi per la gestione manutenzione e custodia- avviso esplorativo. Quel parco aperto a tutti i bambini, ma che è preso di mira dai vandaliA Limbiate è stato inaugurato nel luglio del 2020 con l'idea di essere un parco giochi per bambini senza barare. Ma negli anni, il parco Barzaghi di via Turati ha subito vari e ripetuti atti vandalici ... monzatoday.it Un parco inclusivo per la sicurezza dei bambiniNasce all'asilo nido comunale Rodari di Peraga di Vigonza. Il tutto grazie al contributo di 24mila euro assicurato dalla Fondazione Cariparo a supporto di interventi proposti dall'amministrazione comu ... padovaoggi.it Il primo parco archeologico comunale in un bene confiscato affacciato sul mare - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.