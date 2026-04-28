Dibattito studentesco dedicato alle Elezioni universitarie 2026

Mercoledì 29 aprile, alle ore 17.00, si terrà un dibattito studentesco nell’Aula A del Polo Fibonacci, Edificio B al piano terra. L’evento, promosso da RadioEco, sarà dedicato alle prossime elezioni universitarie 2026. La discussione coinvolgerà studenti e rappresentanti dell’ateneo, offrendo un’occasione per approfondire le tematiche legate alla partecipazione e alle candidature in vista delle elezioni.

Mercoledì 29 aprile, alle ore 17.00, presso l’Aula A del Polo Fibonacci, Edificio B (piano terra), avrà luogo un dibattito studentesco dedicato alle imminenti elezioni studentesche universitarie 2026 organizzato a cura di RadioEco.Parteciperanno esponenti di SinistraPER, Azione Universitaria.🔗 Leggi su Pisatoday.it Face à L'URGENCE climatique : la montée de la DÉSOBÉISSANCE civile - Docu Complet - Y2 Notizie correlate Caserta, sabato il dibattito dedicato alla ‘Terra bruciata’Tempo di lettura: 2 minutiAnalizzare le crisi sistemiche e le tensioni geopolitiche del nostro tempo per trasformarle in una spinta propositiva verso... Bari, l'accesso alle residenze universitarie è poco sicuro: investito uno studente. E parte la protesta«Chi vive le residenze ogni giorno (Mennea, Fraccacreta, Dell’Andro) denuncia la pericolosità delle strade circostanti: mancano strisce pedonali,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ansia da prestazione e voti: Mia madre mi uccide se sa che ho preso sei, La scuola tenera ha creato dei bamboccioni di cristallo. Il dibattito sui social; Potenza, confronto con gli studenti sul nuovo Piano del trasporto pubblico locale: le novità; Caltanissetta, alla Rosso di San Secondo un incontro contro bullismo e cyberbullismo promosso dalla Prefettura -. Carlo Calenda. . Dopo un’ora e mezza di dibattito tosto e stimolante con gli studenti della Bicocca, due ragazzi di “Cambiare rotta”hanno deciso di interromperci — non per confrontarsi, ma per accusarmi di essere un europeista e un guerrafondaio (perché par - facebook.com facebook