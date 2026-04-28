Dibattito studentesco dedicato alle Elezioni universitarie 2026

Da pisatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile, alle ore 17.00, si terrà un dibattito studentesco nell’Aula A del Polo Fibonacci, Edificio B al piano terra. L’evento, promosso da RadioEco, sarà dedicato alle prossime elezioni universitarie 2026. La discussione coinvolgerà studenti e rappresentanti dell’ateneo, offrendo un’occasione per approfondire le tematiche legate alla partecipazione e alle candidature in vista delle elezioni.

Mercoledì 29 aprile, alle ore 17.00, presso l’Aula A del Polo Fibonacci, Edificio B (piano terra), avrà luogo un dibattito studentesco dedicato alle imminenti elezioni studentesche universitarie 2026 organizzato a cura di RadioEco.Parteciperanno esponenti di SinistraPER, Azione Universitaria.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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