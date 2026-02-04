Questa mattina a Bari uno studente è stato investito mentre attraversava le strade vicino alle residenze universitarie. La denuncia degli studenti non si ferma qui: molti di loro segnalano che le strade sono pericolose, prive di strisce pedonali e marciapiedi adeguati. Per questo motivo, questa mattina è partita una protesta per chiedere interventi immediati.

«Chi vive le residenze ogni giorno (Mennea, Fraccacreta, Dell’Andro) denuncia la pericolosità delle strade circostanti: mancano strisce pedonali, marciapiedi e i minimi standard di sicurezza per i pedoni». Inizia così la denuncia dei rappresentanti degli studenti di Udu Bari relativa alle condizioni in cui si trovano gli accessi alle residenze universitarie a Bari. Basta fermarsi davanti al collegio Mennea, in via Amendola, a due passi dall’ex rettorato del Politecnico, per rendersi conto della situazione. Già di mattina, attraversare la strada è difficile, le auto sfrecciano in entrambe le direzioni e i marciapiedi, oltre ad essere quasi inesistenti, sono in condizioni precarie, con la pavimentazione dissestata in diversi punti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, l'accesso alle residenze universitarie è poco sicuro: investito uno studente. E parte la protesta

