Caserta sabato il dibattito dedicato alla ‘Terra bruciata’

Sabato a Caserta si terrà un dibattito intitolato ‘Terra bruciata’ dopo che le tensioni geopolitiche e le crisi ambientali hanno provocato danni concreti alla regione. L’evento si concentra sulla necessità di affrontare i problemi causati dai conflitti e dalla distruzione ambientale, con un’attenzione particolare alle conseguenze sul territorio locale. Partecipanti e cittadini si incontrano per discutere come le crisi attuali abbiano lasciato cicatrici evidenti nel paesaggio e nelle comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Analizzare le crisi sistemiche e le tensioni geopolitiche del nostro tempo per trasformarle in una spinta propositiva verso un nuovo modello di sviluppo. È questo l'obiettivo del dibattito promosso dal Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Caserta, che si terrà sabato 21 febbraio, alle ore 11:00, presso lo Spazio 5 Stelle di Via San Carlo, 22. L'incontro, dal titolo "Terra Bruciata, tra crisi climatica e tensioni internazionali", affronterà l'urgente connessione tra il collasso climatico e le nuove tensioni geopolitiche. L'evento rappresenta un'occasione di riflessione profonda sulle trasformazioni necessarie per garantire un futuro sostenibile al pianeta, superando le logiche predatorie del passato attraverso l'innovazione tecnologica, la resilienza delle comunità e una nuova armonia tra uomo e natura.