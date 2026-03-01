Congelare l’aumento delle tasse La richiesta del Comune alla Regione

Il consiglio comunale di una città di centrodestra ha approvato una mozione che invita la Regione a congelare l’aumento delle tasse regionali. La richiesta si concentra sulla sospensione degli incrementi delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef e Irap, con l’obiettivo di eliminare gli aumenti previsti. La mozione è stata approvata dalla maggioranza durante la seduta del consiglio comunale.

La maggioranza di centrodestra ha approvato in consiglio comunale una mozione con la quale si chiede alla giunta regionale una proposta di disegno di legge in materia di tributi regionali tesa ad eliminare gli incrementi delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef e Irap. In sostanza, il Comune chiede alla Regione di congelare l’aumento delle tasse collegato alla manovra economica della Regione secondo una impostazione che la stessa sindaca Roberta Tardani spiega cosi: "Non si tratta di un atto tardivo perché proprio in questi giorni si stanno toccando con mano gli effetti dell’aumento delle tasse voluto dalla Regione: 184 milioni di euro presi dalle tasche degli umbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Congelare l’aumento delle tasse". La richiesta del Comune alla Regione Termovalorizzatore: la Regione dice no alla proroga, respinta la richiesta di Comune e AmiuPalazzo Tursi aveva chiesto più tempo sull’avviso esplorativo di Arlir, ma la Regione tira dritto: "Impianto fondamentale, va realizzato al più... "Il regalo di Natale del sindaco Basso? L’aumento delle tasse""Il regalo di Natale del sindaco Alessandro Basso ai pordenonesi? L’aumento delle tasse comunali, tenuto ben nascosto nel corso dell'illustrazione... Una selezione di notizie su Congelare. Temi più discussi: Congelare l’aumento delle tasse. La richiesta del Comune alla Regione; Guerra e pace per un socialista ucraino; Nuovo dazi shock di Trump, Bruxelles prepara il bazooka Ue; Trasimeno-Montedoglio, sabato l’apertura dei rubinetti: 200 litri al secondo tutto l’anno. Multe stradali meno carte nel 2026, congelata la rivalutazioneIl decreto Milleproroghe congela la rivalutazione degli importi delle multe stradali, quanto si risparmia? msn.com Autostrade italiane: la classifica delle più care dopo l'aumento dei pedaggi a gennaio 2026Gennaio 2026 ha portato un ritocco ai pedaggi, ma al casello il conto non è uguale ovunque. Gli aumenti legati all’inflazione incidono in ... msn.com Gelato pronto in 5 minuti, senza gelatiera! Sarà sufficiente congelare le banane mature e frullarle fino a ottenere una consistenza cremosa. Lo avete mai provato Si può preparare in tanti gusti, io ho scelto i classici: il gelato alla fragola e il gelato al cioccol facebook