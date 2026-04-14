Deliberato il consuntivo 2025 il sindaco | Bilancio sano qualità nei servizi senza aumento di tasse

La Giunta comunale di Pisa ha approvato il rendiconto della gestione per il 2025, che ora passerà all’esame del Consiglio comunale. Il sindaco ha commentato che il bilancio è in sicurezza e che i servizi offerti ai cittadini manterranno la qualità senza l’aumento delle tasse. La procedura prevede ora il passaggio in aula per l’approvazione definitiva.