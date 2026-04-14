Deliberato il consuntivo 2025 il sindaco | Bilancio sano qualità nei servizi senza aumento di tasse
La Giunta comunale di Pisa ha approvato il rendiconto della gestione per il 2025, che ora passerà all’esame del Consiglio comunale. Il sindaco ha commentato che il bilancio è in sicurezza e che i servizi offerti ai cittadini manterranno la qualità senza l’aumento delle tasse. La procedura prevede ora il passaggio in aula per l’approvazione definitiva.
Deliberato dalla Giunta comunale di Pisa il rendiconto della gestione 2025, che sarà ora sottoposto all’esame del Consiglio comunale.Il sindaco: "Bilancio sano e virtuoso""Il consuntivo 2025 conferma un dato chiaro - dichiara il sindaco Michele Conti - il Comune di Pisa ha un bilancio sano.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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