Oltre 2000 gli ospiti del mondo dello spettacolo, della televisione e del web che hanno partecipato all'evento di lancio, presso Rinascente Milano Piazza Duomo, dell'attesissimo sequel.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2, il party per l'anteprima a Milano

Il Diavolo Veste Prada 2 #milano

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La nostra @SarahToscano_ all’anteprima del DIAVOLO VESTE PRADA 2 x.com