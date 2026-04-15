Non solo techno al Parco Dora anche chef stellati come Enrico Crippa | arriva Taverna Futurista l' alta cucina entra al Kappa FuturFestival 2026
Al Parco Dora, durante il Kappa FuturFestival 2026, oltre alla musica elettronica, si potranno gustare piatti di chef stellati come Enrico Crippa. La manifestazione si apre anche a esperienze gastronomiche di alta qualità, con l'iniziativa chiamata
Il Kappa FuturFestival 2026 espande i propri confini e porta l'alta cucina internazionale tra i giganti industriali del Parco Dora. Dal 3 al 5 luglio, in occasione della XIII edizione della rassegna elettronica — già inserita tra i dieci migliori festival al mondo — debutterà Taverna Futurista.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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