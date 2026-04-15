Non solo techno al Parco Dora anche chef stellati come Enrico Crippa | arriva Taverna Futurista l' alta cucina entra al Kappa FuturFestival 2026

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Parco Dora, durante il Kappa FuturFestival 2026, oltre alla musica elettronica, si potranno gustare piatti di chef stellati come Enrico Crippa. La manifestazione si apre anche a esperienze gastronomiche di alta qualità, con l'iniziativa chiamata

Il Kappa FuturFestival 2026 espande i propri confini e porta l'alta cucina internazionale tra i giganti industriali del Parco Dora. Dal 3 al 5 luglio, in occasione della XIII edizione della rassegna elettronica — già inserita tra i dieci migliori festival al mondo — debutterà Taverna Futurista.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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