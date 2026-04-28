Dialogo tra suono e materia il Puccini porta la musica ’Oltrevisione’

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 e giovedì 30 alle 17.30 sono in programma due performance nella project room ’ Oltrevisione ’, progetto realizzato dal museo curato in collaborazione con il conservatorio Puccini della Spezia, che porteranno musica all’interno del Camec di piazza Battisti 1 alla Spezia, per inedite esperienze da vivere all’insegna delle diverse arti e dei diversi linguaggi espressivi. Domani si terrà ’ I am sitting in some rooms ’, installazione sonora multicanale ispirata a ’I am sitting in a room’ di Alvin Lucier: tre stanze del museo saranno attraversate dai suoni, che impregneranno pareti, volumi, aria. Il pubblico potrà spostarsi fra gli spazi in un ascolto che diventerà movimento, confronto, deriva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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