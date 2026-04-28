Mercoledì 29 e giovedì 30 alle 17.30 sono in programma due performance nella project room ’ Oltrevisione ’, progetto realizzato dal museo curato in collaborazione con il conservatorio Puccini della Spezia, che porteranno musica all’interno del Camec di piazza Battisti 1 alla Spezia, per inedite esperienze da vivere all’insegna delle diverse arti e dei diversi linguaggi espressivi. Domani si terrà ’ I am sitting in some rooms ’, installazione sonora multicanale ispirata a ’I am sitting in a room’ di Alvin Lucier: tre stanze del museo saranno attraversate dai suoni, che impregneranno pareti, volumi, aria. Il pubblico potrà spostarsi fra gli spazi in un ascolto che diventerà movimento, confronto, deriva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dialogo tra suono e materia, il Puccini porta la musica ’Oltrevisione’

Notizie correlate

Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’

ALTROVE, il dialogo tra materia e visione allo Spazio MerloSi è svolta allo Spazio Merlo, in via Carlo Emery, la mostra “Altrove”, progetto espositivo che ha messo in relazione la ricerca scultorea e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dialogo tra suono e materia, il Puccini porta la musica ’Oltrevisione’; Musica e immagini in dialogo: al Conservatorio due eventi tra libri e cinema muto; Sa Die de Sa Sardigna 2026 - Isole Future: il 28 e 30 aprile a Cagliari musica, identità e dialogo tra culture insulari; Concerti al Museo.

Dialogo tra suono e materia, il Puccini porta la musica ’Oltrevisione’Mercoledì 29 e giovedì 30 alle 17.30 sono in programma due performance nella project room ’Oltrevisione’, progetto realizzato ... lanazione.it

‘Extrabold’ in scena Dialogo tra suono e luceLuci, suoni, algoritmi e corpi in scena: Extrabold non è una semplice rassegna di concerti, ma un’esperienza immersiva in cui musica elettronica, immagini in tempo reale e tecnologie digitali si ... lanazione.it

«Dobbiamo lavorare insieme per il bene comune, costruendo sempre ponti, mai muri». Un incontro che rilancia il dialogo tra cristiani dove forte si avverte anche l'eco delle parole di #papaFrancesco. Papa leone incontra l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mull - facebook.com facebook

Viviamo nell'epoca della contrapposizione al posto del dialogo costruttivo, dell'appartenenza cieca al posto della riflessione critica. È così a tutti i livelli dei rapporti umani. Non possiamo sorprenderci se il mondo sta andando a rotoli. x.com