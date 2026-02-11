altrove il dialogo tra materia e visione allo spazio merlo

Questa domenica allo Spazio Merlo di via Carlo Emery si è aperta la mostra “Altrove”, un’esposizione che mette in mostra le opere di Antonia Leonardi e Raffaella Franci. La mostra combina sculture, dipinti e fotografie, creando un dialogo tra materia e visione. Chi visita può vedere come le due artiste interpretano il tema dell’altro, usando linguaggi diversi ma complementari. La curatrice Chiara Castria e Paola Gambino hanno organizzato tutto per offrire un percorso chiaro e diretto tra le opere.

Si è svolta allo Spazio Merlo, in via Carlo Emery, la mostra “Altrove”, progetto espositivo che ha messo in relazione la ricerca scultorea e pittorica di Antonia Leonardi con il linguaggio fotografico di Raffaella Franci, a cura di Chiara Castria e Paola Gambino della SUarte Gallery. Allestita in un contesto carico di memoria storica, lungo l'antico tracciato della via Flaminia, la mostra ha presentato trenta opere tra scultura, pittura e fotografia. Fulcro del percorso le sfere policrome di Leonardi, denominate Altrove: forme essenziali che sintetizzano la relazione tra materia e dimensione cosmica, tra silenzio interiore e tensione verso l'universo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

