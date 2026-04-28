DIALOGHI CANOVIANI Charrière and Canova Museo Correr

Nelle Sale Canoviane del Museo Correr si tiene la seconda edizione del progetto Dialoghi Canoviani, intitolata Spiral Economy: Charrière and Canova. L’esposizione presenta un confronto tra l’artista franco-svizzero Julian Charrière e il maestro del Neoclassicismo Antonio Canova. La rassegna mette in mostra opere e installazioni di Charrière affiancate a creazioni di Canova, creando un dialogo tra due epoche e stili diversi.

Nelle Sale Canoviane del Museo Correr prosegue il progetto Dialoghi Canoviani con la seconda edizione: Spiral Economy: Charrière and Canova, un confronto inedito tra l'artista franco-svizzero Julian Charrière e il maestro del Neoclassicismo Antonio Canova.Dal 30 aprile al 22 novembre 2026.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Un viaggio tra storia, luce ed eternità: il Museo Correr ospita le opere di Bizhan Bassiri | VIDEOIl progetto riunisce opere recenti e lavori che richiamano princìpi e costanti della ricerca di Bassiri, configurando una “quadreria” sovratemporale... Domenico Sepe dialoga con CanovaNel luogo dove la memoria di Antonio Canova è più intensa e tangibile, il Museo Civico di Bassano del Grappa, ha preso forma un progetto che va oltre...