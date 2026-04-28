Di chi è la colpa se sparano a Trump? Ovvio di Trump

In seguito all’attacco armato di cui è stato vittima un ex presidente, si moltiplicano le opinioni di esperti e commentatori. Alcuni attribuiscono la responsabilità agli atteggiamenti ostili e alle parole di chi ha alimentato tensioni politiche. Altri, invece, considerano le tesi complottiste come possibili spiegazioni alternative. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e numerose analisi sul ruolo del discorso pubblico e delle minacce alla sicurezza.

Anche questa volta la versione più diffusa è che «se l’è andata a cercare». Tesi, appunto, non certo inedita che però si tinge ora di una sfumatura particolare. Più o meno i maestri del pensiero sono d’accordo sul fatto che Donald Trump sia la causa dell’ennesimo attentato ai suoi danni. Tuttavia qualcuno ritiene che il presidente abbia armato la mano (aspirante) assassina di Cole Tomas Allen alimentando l’odio e la divisione fra gli americani. Altri invece ritengono che l’abbia armata letteralmente, cioè organizzando una messa in scena al fine di passare per vittima dell’astio progressista. In entrambe le versioni, la ricostruzione è piuttosto contestabile.🔗 Leggi su Laverita.info

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