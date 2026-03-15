Trump | Non so se Khamenei sia vivo se lo è si arrenda Teheran | Noi non abbiamo mai chiesto di trattare | Chi sono i Pasdaran

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere sicuro sulla condizione di salute di Khamenei e ha affermato che, se è vivo, dovrebbe consegnarsi. Da parte di Teheran, è arrivata la risposta che loro non hanno mai richiesto negoziati. Nel frattempo, Trump ha anche affermato di non essere ancora pronto a un accordo che possa concludere il conflitto.

Trump: «Non ancora pronto per accordo che concluda la guerra». Aragchi: «Gli Usa implorano la Cina di aiutarli». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Non so se Khamenei sia vivo, se lo è si arrenda». Teheran: «Noi non abbiamo mai chiesto di trattare» | Chi sono i Pasdaran Articoli correlati I pasdaran: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu". Trump: "Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori... Iran, i pasdaran: "Braccheremo e uccideremo Netanyahu". Trump: "Mojtaba Khamenei? Non so se sia vivo""L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori... Trump dopo il Venezuela minaccia Colombia, Cuba e Messico: Abbiamo bisogno della Groenlandia Aggiornamenti e notizie su Trump Non so se Khamenei sia vivo se lo... Temi più discussi: Trump, 'non so nemmeno se Mojtaba Khamenei sia vivo'; Iran, Trump: Non contento della nomina di nomina Mojtaba Khamenei. Ucciderlo? Non lo so; Il miracolo di Trump: sostituire Khamenei con un altro Khamenei; Iran, Trump: Uccidere Mojtaba Khamenei? Non lo dico. Iran a Trump: «Non vediamo alcuna ragione per negoziare». Ft: ministri Ue discuteranno di possibile missione navale a HormuzIsraele prevede almeno altre tre settimane di guerra in Iran. Lo hanno dichiarato alla Cnn fonti dell’esercito, secondo le quali ci cono ancora migliaia di obiettivi da colpire. Lo Stato ebraico, in ... ilsole24ore.com Trump: non so se Mojtaba Khamenei sia vivo, cresce la tensione in Medio OrienteDonald Trump solleva dubbi sulla presenza in vita di Mojtaba Khamenei e avverte che la nuova Guida Suprema non durerà senza l'approvazione di Washington ... notizie.it MEDIO ORIENTE | Trump: 'Impegno da diversi Paesi sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz'. Seul: 'Valuteremo attentamente la richiesta'. Araghchi: 'Mojtaba Khamenei sta bene e governa l'Iran'. - LIVEBLOG #ANSA facebook Perché Trump non ha ancora toccato l’uranio iraniano x.com