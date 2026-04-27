No chi si oppone a Trump non ha colpa per l'attentato e non c'é nessun fascismo degli antifascisti

Durante un corteo di protesta si sono verificati degli spari rivolti contro due manifestanti antifascisti, senza che siano state attribuite responsabilità a chi si opponeva a Donald Trump. Questa è la terza volta che l'ex presidente viene coinvolto in episodi di violenza politica, ma non ci sono collegamenti tra gli attacchi e il movimento antifascista. Nessuna persona o gruppo è stato formalmente accusato di aver commesso o incitato alla violenza in questi eventi.

Donald Trump è stato, per la terza volta, vittima della violenza politica che ha generato. E ai cortei per la liberazione l'unica vera cosa di cui si dovrebbe parlare è l'unica di cui non si parla: gli spari contro una coppia di manifestanti antifascisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

ICE e Trump: se parece fascismo, é fascismo

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