Dfp l’Istat risponde dopo le polemiche | Nostro ruolo autonomo e indipendente segue regole Ue

L’Istat ha risposto alle polemiche sottolineando che il suo ruolo è autonomo e indipendente, seguendo le regole stabilite dall’Unione Europea. La dichiarazione arriva in risposta a recenti discussioni riguardanti le funzioni e le competenze dell’ente statistico. Nell’ambito di questa comunicazione, l’istituto ha ribadito la propria autonomia, precisando che le normative europee regolano le sue attività. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali altri soggetti coinvolti.

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