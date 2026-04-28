Dfp l’Istat risponde dopo le polemiche | Nostro ruolo autonomo e indipendente segue regole Ue

Da webmagazine24.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istat ha risposto alle polemiche sottolineando che il suo ruolo è autonomo e indipendente, seguendo le regole stabilite dall’Unione Europea. La dichiarazione arriva in risposta a recenti discussioni riguardanti le funzioni e le competenze dell’ente statistico. Nell’ambito di questa comunicazione, l’istituto ha ribadito la propria autonomia, precisando che le normative europee regolano le sue attività. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali altri soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – Il ruolo dell'Inps è "autonomo e indipendente". E' questa la rivendicazione del presidente dell'Istituto, Francesco Maria Chelli, oggi in audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato a Montecitorio, dopo le critiche all’ente di statistica arrivate nei giorni scorsi dal governo. "Il processo di validazione dei conti di finanza pubblica. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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