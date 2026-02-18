Alta tensione sulla Tari a Solaro L’opposizione va all’attacco | Andremo alla Corte dei Conti

A Solaro, l’opposizione di Forza Italia denuncia irregolarità nella gestione della Tari e minaccia di rivolgersi alla Corte dei Conti. La causa deriva da sospetti di errori nella tariffazione e di scarsa attenzione ai controlli, che hanno portato a contestazioni da parte dei consiglieri. La richiesta di un Consiglio aperto, per approfondire la questione, viene respinta dall’amministrazione, che preferisce non convocarlo.

Corretta applicazione della Tari e della tariffazione puntuale, rispetto delle regole, controlli: dall’opposizione, Forza Italia chiede un Consiglio aperto sul tema, ma l’amministrazione non lo ritiene necessario. La replica degli azzurri: "Andremo alla Corte dei Conti ". Il consigliere Alfredo Puzzello nei giorni scorsi ha sollecitato la convocazione dell’assemblea alla luce delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e attività commerciali riguardo la corretta applicazione della Tari. Secondo quanto riferisce Forza Italia, l’iniziativa nasce dalla persistente mancanza di risposte da parte dell’amministrazione e dal numero di segnalazioni inviate su questo tema e rimaste senza riscontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alta tensione sulla Tari a Solaro. L’opposizione va all’attacco: "Andremo alla Corte dei Conti" Verde urbano, persi 34mila euro di fondi regionali. Le opposizioni: "Colpa del Comune, andremo alla Corte dei Conti"Il Comune di Ravenna ha perso 35mila euro di fondi regionali destinati a un progetto di forestazione urbana in viale Europa. Moscovici va a fare danni alla Corte dei Conti europeaPierre Moscovici è stato nominato presidente della Corte dei Conti europea, l’organo incaricato di vigilare sulla corretta gestione delle finanze pubbliche nell’UE. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alta tensione sulla Tari a Solaro. L’opposizione va all’attacco: Andremo alla Corte dei Conti. Alta tensione sulla Tari a Solaro. L’opposizione va all’attacco: Andremo alla Corte dei ContiCorretta applicazione della Tari e della tariffazione puntuale, rispetto delle regole, controlli: dall’opposizione, Forza Italia chiede un Consiglio aperto sul tema, ma l’amministrazione non lo ritien ... ilgiorno.it Tari, la classifica delle città più care: dove si paga la tassa sui rifiuti più altaL’analisi sui prezzi (in aumento) della Tari: il confronto tra le città dove si paga meno e dove invece si arriva a pagare oltre 600 euro ... quifinanza.it Alta tensione durante Benfica-Real Madrid Vinicius segna il gol della vittoria al 50’, ma è tutto ciò che accade dopo a “prendersi la scena”. Il giocatore del Real interrompe il gioco denunciando insulti razzisti da parte di un giocatore del Benfica. #Tuttosport x.com Alta tensione durante Benfica-Real Madrid Vinicius segna il gol della vittoria al 50’, ma è tutto ciò che accade dopo a “prendersi la scena”. Il giocatore del Real interrompe il gioco denunciando insulti razzisti da parte di un giocatore del Benfica. Match sospe facebook