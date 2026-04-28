Secondo Bankitalia, mantenere i tassi di crescita sotto l’1% non basta a migliorare la situazione economica del paese. La banca centrale ha ribadito che sono necessarie politiche mirate per aumentare la crescita rispetto agli ultimi anni. La richiesta arriva in un contesto in cui le autorità economiche continuano a monitorare i dati e le misure adottate per stimolare l’economia nazionale.

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Servono politiche perché questo Paese cresca più di quanto fatto in questi ultimi anni. Tassi di crescita sotto l'1% non possono risolvere la situazione, serve un impegno dell'intero mondo politico per individuare quali politiche siano importanti". Lo ha detto dal capo il Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, nel rispondere alle domande in commissioni Bilancio riunite sul Dfp. "Noi - ha ricordato - insistiamo molto sul capitale umano e sull'innovazione" e quindi sul "cogliere gli effetti della rivoluzione tecnologica".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dfp: Bankitalia, 'tassi crescita sotto 1% non risolvono situazione, servono politiche'

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