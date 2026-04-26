L'Italia si trova al centro dell'attenzione con l'avvio delle audizioni sul Documento di Finanza Pubblica, mentre sono attesi i dati sul prodotto interno lordo pubblicati giovedì. Nel frattempo, le decisioni della Banca Centrale riguardo ai tassi di interesse potranno avere un impatto sulle scelte di finanziamento pubblico. La situazione si sviluppa in un momento di incertezza economica, con diverse variabili che si intrecciano nel panorama nazionale.

? Cosa sapere Il governo avvia le audizioni sul Dfp in concomitanza con i dati PIL di giovedì.. Le decisioni della Banca Centrale sui tassi influenzeranno le strategie di finanziamento pubblico.. Il governo avvia le audizioni sul Disegno di Finanziamento Pubblico (Dfp) mentre l’attenzione economica si concentra sui dati del PIL italiano previsti per questo giovedì e sulle decisioni della Banca Centrale riguardanti i tassi d’interesse. Il finanziario della settimana prossima sarà caratterizzato da una triplice pressione macroeconomica. Da un lato, il dibattito parlamentare si intensifica con l’apertura delle audizioni relative al Dfp; dall’altro, i mercati attendono con sospetto le indicazioni sulla crescita economica nazionale del primo trimestre, i cui numeri saranno divulgati giovedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto scacco: tra nuovi tassi, PIL e audizioni sul DFP

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