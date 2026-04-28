Dfp 2026 l’Istat al governo | Nostro ruolo autonomo e indipendente seguiamo le norme Ue

Oggi si sono svolte le seconde audizioni nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato riguardo al Documento di Finanza Pubblica 2026. Oltre all’Istat, sono intervenute anche la Corte dei Conti, la Banca d’Italia e l’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Nelle comunicazioni, l’istituto di statistica ha ribadito il suo ruolo autonomo e indipendente e ha sottolineato l’adesione alle norme europee.

Dopo le audizioni di ieri su Documento di Finanza Pubblica (Dfp) nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, oggi la seconda tornata con gli interventi di Istat, Corte dei Conti, Banca d’Italia e Ufficio Parlamentare di Bilancio. Il presidente dell’ Istat, Francesco Maria Chelli: “L’ Istat, pur mantenendo un ruolo autonomo e indipendente come responsabile ultimo della qualità dei dati prodotti, svolge anche una funzione di coordinamento e di sintesi tra le diverse istituzioni nazionali coinvolte, a vario titolo, nella produzione dei dati di finanza pubblica (come la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Mef), assicurando la coerenza tra le varie fonti informative nazionali.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dfp 2026, l’Istat al governo: “Nostro ruolo autonomo e indipendente, seguiamo le norme Ue” Notizie correlate Leggi anche: Dfp, l’Istat risponde dopo le polemiche: “Nostro ruolo autonomo e indipendente, segue regole Ue” L’Istat risponde al Governo: ruolo indipendente, coordiniamo dati seguendo regole UeIl processo di validazione dei conti di finanza pubblica prodotti dall’ Istat da parte delle istituzioni comunitarie «segue modalità e tempistiche... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Brutte notizie per l’economia italiana del 2026; Eurostat conferma: deficit Italia al 3,1%. Fuori procedura Ue solo nel 2027; Quattro Cdm in dieci giorni per nascondere tutti i fallimenti; Dfp, Istat: nel 2025 spesa per Superbonus a 8,4 miliardi, Medio Oriente cambia lo scenario base. Conti, l’Istat smonta il quadro del Dfp: crescita più fragile e salari ancora depressiLe informazioni congiunturali disponibili per i primi mesi del 2026, il cui quadro informativo è ancora in fase di completamento, sembrano confermare una dinamica meno positiva per l’economia italian ... affaritaliani.it Dfp, l'Istat rivendica: Nostro ruolo autonomo e indipendenteIl ruolo dell'Inps è autonomo e indipendente. E' questa la rivendicazione del presidente dell'Istituto, Francesco Maria Chelli, oggi in audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio riunite di ... adnkronos.com Dfp, le audizioni. Confindustria: “Scostamento per aiuti, rischiamo più grave crisi della storia” x.com Il percorso di rientro del deficit, previsto dal Dfp, rischia di comprimere ulteriormente gli spazi per politiche espansive, incidendo negativamente su lavoro, welfare e coesione sociale. Sul piano fiscale, continua a gravare un carico sproporzionato su lavor facebook