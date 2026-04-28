Dfp 2026 l’Istat al governo | Nostro ruolo autonomo e indipendente seguiamo le norme Ue

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono svolte le seconde audizioni nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato riguardo al Documento di Finanza Pubblica 2026. Oltre all’Istat, sono intervenute anche la Corte dei Conti, la Banca d’Italia e l’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Nelle comunicazioni, l’istituto di statistica ha ribadito il suo ruolo autonomo e indipendente e ha sottolineato l’adesione alle norme europee.

Dopo le audizioni di ieri su Documento di Finanza Pubblica (Dfp) nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, oggi la seconda tornata con gli interventi di  Istat,  Corte dei Conti,  Banca d’Italia  e  Ufficio Parlamentare di Bilancio. Il presidente dell’ Istat, Francesco Maria Chelli: “L’ Istat, pur mantenendo un ruolo autonomo e indipendente come responsabile ultimo della qualità dei dati prodotti, svolge anche una funzione di coordinamento e di sintesi tra le diverse istituzioni nazionali coinvolte, a vario titolo, nella produzione dei dati di finanza pubblica (come la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Mef), assicurando la coerenza tra le varie fonti informative nazionali.🔗 Leggi su Lapresse.it

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