Devo controllare la provenienza di denaro e oro in casa | arrestato finto carabiniere nel Reggino

Un uomo è stato arrestato nel Reggino con l’accusa di aver impersonato un carabiniere e di aver richiesto di controllare la provenienza di denaro e oro in casa. L’operazione, condotta dai carabinieri della stazione locale con il supporto di colleghi di Marano di Napoli, si inserisce in un’indagine più ampia sulle truffe agli anziani. L’arresto segue un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti.

Un’altra operazione contro le truffe agli anziani è stata portata a termine dai carabinieri. A Varapodio, i militari della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per truffa aggravata, con il supporto dei colleghi di Marano di Napoli, luogo in cui il presunto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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