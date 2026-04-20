Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Feletto Umberto dopo aver truffato una donna di 78 anni fingendosi un carabiniere. Durante l’arresto, sono stati trovati oro e contanti. La vicenda riguarda un tentativo di raggiro ai danni di una anziana, con il sospetto di aver agito fingendosi un ufficiale dell’Arma. Le forze dell’ordine hanno compiuto le operazioni di polizia immediatamente dopo l’episodio.

Un uomo di 35 anni, originario della Campania, è stato arrestato in flagranza a Feletto Umberto dopo aver truffato una settantottenne spacciandosi per un militare dell’Arma. Il malvivente, che aveva sottratto gioielli e contanti, è stato intercettato dai Carabinieri della Sezione Operativa proprio all’esterno dell’abitazione della vittima, poco dopo il colpo. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 16 aprile con una telefonata ingannevole. Un sedicendente carabiniere ha contattato la donna di 78 anni riferendole di un presunto incidente stradale che l’avrebbe vista coinvolta. Per risolvere la questione, il finto militare ha richiesto alla signora di verificare i beni custoditi nella sua abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto carabiniere rapina una 78enne: arrestato con oro e contanti

Notizie correlate

Finto carabiniere truffa un’anziana: fermato con oro e contanti appena rubatiUna telefonata, la paura di un pericolo imminente e poi la consegna di gioielli e contanti.

"Suo figlio è coinvolto in una rapina", e con la truffa del "finto carabiniere" ruba denaro e gioielli per 45mila euro a un anziano: arrestatoUn 30enne campano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Livorno in quanto ritenuto presunto autore di una truffa ai...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniere; Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere, come funziona il raggiro; Napoli, ecco la truffa del finto carabiniere che indaga sulla rapina in banca; Tentata truffa con la tecnica del falso carabiniere, arrestato un ventinovenne.

Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniereDopo la rapina di Napoli un finto maresciallo ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo per chiederle se avesse in casa gioielli e contanti. tgcom24.mediaset.it

Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere, come funziona il raggiroNapoli, dopo la rapina in banca scatta l'allarme per la truffa del finto carabiniere: i malviventi usano lo spoofing per rubare gioielli e contanti ... virgilio.it

Non aprire quella porta, non è il titolo di un film, ma un consiglio per i nostri cari. Tutto inizia con una telefonata allarmante, in cui un finto Carabiniere avvisa un’anziana signora che la targa della sua auto era stata clonata per commettere un furto. Con facebook

Finto carabiniere truffa anziani a Torino: arrestato. Ecco come agiva x.com