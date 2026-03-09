Agrigento | rogo Omnia 4 condanne fino a 14 anni per 100 euro

Il tribunale di Agrigento ha condannato quattro persone, con pene fino a 14 anni di reclusione, nell’ambito del processo sul rogo doloso che ha coinvolto il centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia. La sentenza rappresenta un passo importante nell’inchiesta che ha coinvolto diversi imputati e si basa su accuse legate all’incendio di un’area di stoccaggio di rifiuti.

Il tribunale di Agrigento ha emesso un verdetto che segna una tappa decisiva nell’inchiesta sul rogo doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia. Quattro imputati sono stati condannati a pene detentive fino a quattordici anni, mentre dodici altri rischiano il processo ordinario. L’udienza preliminare presieduta dal giudice Alberto Lippini ha accolto le richieste del pubblico ministero Alessia Battaglia ha scelto il rito abbreviato. Il fuoco distrusse completamente l’impianto situato in contrada Piana Bugiades nel gennaio 2024, lasciando dietro di sé una nube tossica che ha avvelenato l’aria della città per giorni. Le condanne inflitte variano da quattro anni e otto mesi fino al massimo di quattordici anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: rogo Omnia, 4 condanne fino a 14 anni per 100 euro Articoli correlati Rogo della Torre dei Moro. La pm chiede 12 condanne con pene da 3 fino a 8 anniNella requisitoria la pm Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni nel processo relativo al rogo... Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 personeNel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno...