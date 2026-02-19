Il traffico di farmaci oncologici Tre condanne fino a 4 anni e mezzo

Il Tribunale di Monza ha condannato tre persone a pene fino a 4 anni e mezzo per il traffico di farmaci oncologici rubati. Il processo ha accertato che i farmaci, destinati a pazienti con malattie rare, venivano sottratti e rivenduti illegalmente. Durante l’udienza, sono stati anche emessi diversi provvedimenti di prescrizione e una persona è stata assoluta. L’inchiesta ha scoperto un giro illecito che coinvolgeva più soggetti e ha portato alla confisca di numerosi medicinali. La vicenda ha scosso il settore sanitario locale.

Altre 3 condanne fino a 4 anni e mezzo di reclusione, un'assoluzione piena e tante prescrizioni al processo al Tribunale di Monza per il quarto troncone dell'inchiesta sul riciclaggio di farmaci ospedalieri, destinati alla cura del cancro e di malattie rare, risultati rubati. Per la Procura di Monza quella sgominata dai carabinieri del Nucleo anti-sofisticazioni di Milano a conclusione dell'indagine denominata " Pharmatraffic " era la prima organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di medicinali, sottratti da grossisti o durante la consegna negli ospedali italiani e rivenduti all'estero.