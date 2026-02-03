Violenta la figlioletta del suo migliore amico lui lo denuncia | condannato a 7 anni di carcere

Un uomo di 50 anni è stato condannato a sette anni di carcere per aver violentato la figlia minorenne del suo migliore amico. La vicenda è emersa durante il processo, che ha confermato le accuse di abusi. La ragazza ha raccontato tutto, e il tribunale ha deciso di punire l’uomo.

Un uomo di 50 anni è stato condannato a 7 anni di carcere per violenza sessuale sulla figlia minorenne del suo amico del cuore. I fatti risalgono al 2019, quando la piccola vittima aveva meno di 10 anni.

