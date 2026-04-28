Dentro l' incubo oltre il buio | Valerio Zezur a Bosisio Parini

A Bosisio Parini si terrà un evento culturale che coinvolgerà una mostra, la presentazione di un libro e performance artistiche dal vivo. L'appuntamento si svolgerà nel centro del paese e vedrà la partecipazione di Valerio Zezur, che accompagnerà il pubblico attraverso diverse attività. L'iniziativa si svolgerà nel pomeriggio e durerà diverse ore, coinvolgendo gli spazi cittadini dedicati all'arte e alla cultura.

Dentro l’incubo, oltre il buio: Valerio Zezur a Bosisio Parini tra mostra, libro e arte dal vivoBosisio Parini si prepara ad accogliere un appuntamento culturale che non nasce per essere una semplice inaugurazione o una presentazione come tante. Per tre giorni, il Centro Studi Giuseppe Parini.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate dentro l’incubo, oltre il buio: valerio zezur a bosisio parini tra mostra, libro e arte dal vivoDentro l’incubo, oltre il buio: Valerio Zezur a Bosisio Parini tra mostra, libro e arte dal vivo Bosisio Parini si prepara ad accogliere un... Bosisio Parini, risolto il problema del seggio elettorale“A Bosisio Parini si chiude una vicenda che da anni interessava l’organizzazione dei seggi elettorali in paese. Una raccolta di contenuti Si parla di: Dentro l’incubo, oltre il buio: a Bosisio Parini mostra evento con Valerio Zezur. dentro l’incubo, oltre il buio: valerio zezur a bosisio parini tra mostra, libro e arte dal vivoA Bosisio Parini arriva Valerio Zezur con una mostra di forte impatto, la presentazione del libro Dentro l’incubo, oltre il buio e due momenti di arte dal vivo. Un evento patrocinato dal Comune di B ... milanotoday.it Valerio Zezur – Dentro l’incubo, oltre il buioMostra dell’artista Valerio Zezur che intreccia arte contemporanea e narrazione autobiografica. Le opere dialogano con il libro Dentro l’incubo, oltre il buio, raccontando un percorso tra memoria, ... exibart.com