dentro l’incubo oltre il buio | valerio zezur a bosisio parini tra mostra libro e arte dal vivo

A Bosisio Parini si svolge un evento culturale che coinvolge un artista, con una mostra, un libro e performance artistiche dal vivo. La manifestazione si inserisce in un contesto locale e prevede l’allestimento di esposizioni e interventi che uniscono diverse forme di espressione artistica. L’iniziativa si terrà in un luogo pubblico della cittadina e coinvolgerà la partecipazione di pubblico e artisti.

Dentro l’incubo, oltre il buio: Valerio Zezur a Bosisio Parini tra mostra, libro e arte dal vivo Bosisio Parini si prepara ad accogliere un appuntamento culturale che non nasce per essere una semplice inaugurazione o una presentazione come tante. Per tre giorni, il Centro Studi Giuseppe Parini.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Bosisio Parini, risolto il problema del seggio elettorale“A Bosisio Parini si chiude una vicenda che da anni interessava l’organizzazione dei seggi elettorali in paese. Eletti sindaco e giunta dei bambini a Bosisio Parini: "Iniziativa dall'importante valore civico"La scuola primaria “Italo Calvino” di Bosisio Parini ha proclamato il sindaco dei bambini, momento conclusivo di un progetto che, anno dopo anno,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cinecittà, tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia: dentro l'ex moglie con i 4 figli piccoli; Ungheria, Budapest sceglie Bruxelles. Finisce l’incubo dei veti sulle decisioni dell’Unione; Bambini soli tra le macerie: l’incubo Libano dopo i raid lampo; Milano, incubo delle influencer venete: dopo Alice Basso, derubata anche ClioMakeUp: Aiutatemi a ritrovare la borsa. Valerio Zezur – Dentro l’incubo, oltre il buioMostra dell’artista Valerio Zezur che intreccia arte contemporanea e narrazione autobiografica. Le opere dialogano con il libro Dentro l’incubo, oltre il buio, raccontando un percorso tra memoria, ... exibart.com Incubo infinito per Arkadiusz #Milik: nuovo infortunio muscolare e anche questa stagione si può considerare conclusa con 34 minuti in campo con la Juventus - facebook.com facebook #Milik infortunato di nuovo, incubo senza fine: per quanto lo riperde la #Juve x.com