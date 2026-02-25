La federcalcio norvegese | La vittoria sull' Inter il più grande risultato nella storia del nostro calcio

La Federcalcio norvegese attribuisce alla vittoria contro l’Inter il suo risultato più importante, causato dall’impegno e dalla determinazione della squadra. La presidente Lisa Klaveness sottolinea come questa impresa rappresenti una delle prestazioni più sorprendenti nella storia recente della Champions League. La squadra ha conquistato il passaggio del turno sorprendendo tutti, grazie a un risultato inaspettato. Questo successo ha suscitato grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

"Un altro risultato straordinario per una squadra norvegese in trasferta a Milano", sottolinea Lisa Klaveness, la presidentessa della federcalcio norvegese, a San Siro accanto al presidente Uefa Ceferin e al vicesegretario generale Marchetti per Inter-Bodo. "Battere l'Inter a San Siro e vincere complessivamente 5-2 è uno dei più grandi successi nella storia del calcio norvegese per club. Credo sia anche una delle prestazioni e dei risultati più sorprendenti nella storia moderna della Champions", aggiunge Klaveness. La Norvegia sta diventando un incubo per l'Italia: doppio ko con la Nazionale verso il Mondiale, il Bodo che elimina la Lazio nell'ultima Europa League e l'Inter adesso dalla Champions.