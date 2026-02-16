Il match tra Inter e Juventus ha dimostrato che il VAR è fondamentale per il calcio moderno, dopo anni in cui molte partite sono state influenzate da errori arbitrali. In passato, le decisioni discutibili spesso hanno deciso le sorti dei campionati, lasciando i tifosi con il dubbio e la frustrazione. Ora, con il video check, errori evidenti vengono corretti in tempo reale, migliorando la trasparenza delle partite. La partita di ieri ha mostrato chiaramente che aumentare l’uso del VAR può evitare ingiustizie e rendere il gioco più giusto.

Adesso forse ve lo ricordate com’era il calcio di una volta, in cui tante partite sono state falsate, altrettanti campionati indirizzati da sviste arbitrali, decisioni apparse subito a tutti ingiuste eppure ormai irrimediabili perché non c’era uno strumento che le potesse correggere. Inter – Juve, con l’espulsione di Kalulu, la simulazione di Bastoni e la svista di La Penna, al di là delle polemiche come sempre ingigantite quando c’è di mezzo il derby d’Italia, è stata soprattutto un salutare salto nel passato. È sempre così, ci accorgiamo che una cosa ci manca solo quando la perdiamo. In questo caso, il Var: che tanti criticano, qualcuno vorrebbe addirittura abolire, poi però alla prima occasione in cui non è disponibile tutti a piangere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inter-Juve, un calcio ai nostalgici: è la dimostrazione che serve più Var e non meno Var

