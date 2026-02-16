Arona a marzo riapre il San Carlone | le visite guidate

Il Comune di Arona annuncia che il San Carlone riaprirà il 1 marzo alle 10, dopo mesi di chiusura invernale, per attirare visitatori e appassionati di storia. La decisione di riaprire deriva dall’arrivo della primavera e dalla voglia di far conoscere di nuovo questa imponente statua ai turisti. La giornata di apertura prevede visite guidate programmate alle 10 e alle 14, per permettere ai visitatori di scoprire i dettagli dell’opera e la sua storia.

La Statua di San Carlo apre la stagione 2026 fra pochissimo, domenica 1 marzo alle 10. Dopo la chiusura invernale si celebra l’apertura con visite guidate sia alle 10 appunto e una seconda alle 14.30, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia, dell’arte e delle curiosità legate a questo imponente monumento dedicato a San Carlo Borromeo. Il biglietto intero è di 13 euro, 8 euro ridotto per ragazzi dai 6 ai 16 anni, 5 euro per persone con disabilità e accompagnatore, abbonamento Musei Piemonte. A marzo la statua è visitabile il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.🔗 Leggi su Novaratoday.it Visite guidate speciali da Arona al San Carlone Visite guidate speciali da Arona al San Carlone Durante le vacanze natalizie, due visite guidate offriranno l’opportunità di approfondire la storia, l’arte e la spiritualità di Arona, concentrandosi sulle figure di San Carlo Borromeo e di Federico Borromeo. Arona, visite gratuite al San Carlone per docenti e operatori turistici A Arona, docenti ed operatori turistici possono visitare il San Carlone gratuitamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quattro week end senza treni sulla linea Novara-Arona. ....Torino romantica in piazza San Carlo - facebook.com facebook