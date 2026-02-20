Arona a marzo tutti i venerdì visite a 1 euro al San Carlone per gli studenti

A marzo, la statua di San Carlo Borromeo ad Arona sarà al centro di un evento speciale. La causa è la volontà di coinvolgere gli studenti e far conoscere meglio il monumento simbolo della città. Ogni venerdì, le visite guidate costeranno solo un euro, offrendo un’occasione accessibile per scoprire la storia e l’arte del monumento. La proposta mira a rendere più vivo il patrimonio locale, attirando anche i giovani e le scuole della zona. Le visite si svolgeranno nel pomeriggio, con appuntamenti programmati fino alla fine del mese.

Un'occasione per conoscere o riscoprire il simbolo della città. Come funzionano "I venerdì di San Carlo" L'iniziativa offre agli studenti un'esperienza unica per conoscere da vicino uno dei simboli più rappresentativi di Arona, approfondendone storia, valore artistico e significato simbolico. Le visite guidate sono gratuite, è richiesto solo il costo simbolico di 1 euro per il biglietto di ingresso. La statua di San Carlo Borromeo, conosciuta come San Carlone, è una delle statue visitabili più alte al mondo ed è stata voluta nel XVII secolo da Federico Borromeo per celebrare il cugino santo nato ad Arona nel 1538.