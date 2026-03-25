In un’area che fino a poco tempo fa ospitava il cantiere della Pedemontana, sono state allestite numerose piste da bocce. Contestualmente, si svolge il primo torneo ufficiale, promosso da un gruppo di cittadini. Un messaggio scritto su un cartello invita a “bocciare insieme Pedemontana” e a riqualificare il territorio attraversato dai lavori di costruzione.

“Bocciamo insieme Pedemontana e trasformiamo quelle aree attraversate dalle ruspe per realizzare il cantiere in un grande campo da bocce”. A dichiararlo gli organizzatori dell'iniziativa di protesta in programma sabato 28 marzo alle 15.30 ad Arcore. In piazza Durini, nella frazione di Bernate, i contestatori si riuniranno per dar vita a “Bocciamo Pedemontana”, un pomeriggio e una serata di incontro, gioco, festa, musica e cibo per contestare il grande cantiere che ha radicalmente trasformato il panorama di quella parte della Brianza. Il ritrovo è alle 15.30, alle 16.30 inizierà il torneo di bocce amatoriale, dalle 18 dj-set e tanto... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Pedemontana trasformata in un grande campo da bocce (e intanto si disputa il primo torneo)

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