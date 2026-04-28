Il prossimo 9 luglio si terrà un nuovo processo che coinvolge Marcello Dell'Utri, già noto per le sue vicende giudiziarie. L'ex collaboratore di Silvio Berlusconi, insieme alla moglie Miranda Ratti, dovrà affrontare un procedimento penale. La vicenda si aggiunge alle numerose procedure giudiziarie che lo hanno visto protagonista in passato. La data è stata confermata dopo le recenti decisioni delle autorità giudiziarie.

Le solite toghe rosse non mollano Marcello Dell’Utri. Il braccio destro di Silvio Berlusconi, insieme alla consorte Miranda Ratti, andrà di nuovo a processo. Dovrà comparire il prossimo 9 luglio dinanzi alla seconda sezione del tribunale di Milano. A stabilirlo la giudice dell’udienza preliminare, Giulia Marozzi. A essere finite nel mirino dei giudici le donazioni del Cavaliere all’ex senatore forzista. Quell’accusa che, adesso, non se la può prendere direttamente col compianto leader di Arcore, si accanisce col suo fedelissimo, mettendo al setaccio i bonifici ricevuti nel corso degli anni. Si tratterebbe di un tesoretto dal valore di 42...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dell'Utri nel mirino delle solite toghe. Il 9 luglio nuovo processo

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