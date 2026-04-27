Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi

A Milano, è stato avviato un procedimento penale nei confronti di Marcello Dell’Utri e della moglie Miranda Ratti, riguardante presunte donazioni di circa 42 milioni di euro. L’accusa riguarda il trasferimento di questa somma, attribuito alle indagini condotte dagli uffici giudiziari. La vicenda coinvolge direttamente l’ex senatore di Forza Italia e la consorte, con l’ipotesi di reato di trasferimento illecito di denaro.

Sono stati mandati a processo a Milano l’ex senatore di Fi, Marcello Dell’Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Il sottosegretario Dell’Utri incontra il sindaco Conti Leggi qui: https://www.ilgazzettinodigela.it/il-sottosegretario-dellutri-incontra-il-sindaco-conti - facebook.com facebook

Accolgo con vivo compiacimento e apprezzamento le nomine di @giampicanne e Massimo Dell’Utri a sottosegretari. Si tratta di figure di esperienza e competenza, profondamente legate alla #Sicilia, che sapranno offrire un contributo concreto all’azione del x.com