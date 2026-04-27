I giudici hanno stabilito che Marcello Dell'Utri e sua moglie Miranda Ratti devono affrontare un processo. La decisione è stata presa dalla giudice per le udienze preliminari di Milano, Giulia Marozzi. La vicenda riguarda le donazioni fatte da un ex presidente del consiglio a favore di Dell'Utri e sua moglie. La procedura giudiziaria prosegue quindi con l'udienza preliminare.

Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti andranno a processo. Lo ha deciso la gup di Milano Giulia Marozzi. Il caso riguarda le presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute dall'ex senatore di Forza Italia da Silvio Berlusconi. La prima udienza si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Secondo l'accusa, l'ex senatore avrebbe ricevuto bonifici per 42 milioni in cambio del silenzio che doveva garantire "l'impunità" di Berlusconi, riporta il Correire, "con l'aggravante di aver commesso i reati al fine di occultare la più grave condotta di concorso - nelle stragi di mafia del 1993".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I giudici non mollano Dell'Utri: a processo con la moglie per le donazioni di Berlusconi

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