I soci di Delfin hanno approvato il riassetto della società con sei voti favorevoli su otto. Delfin, che detiene il 37,5% delle quote, rappresenta la principale partecipazione della famiglia Del Vecchio. La decisione arriva dopo una riunione in cui si è discusso del nuovo assetto, senza opposizioni ufficiali. La società è conosciuta come la cassaforte della famiglia e ha ora completato il processo di riorganizzazione.

Via libera dei soci con sei voti favorevoli su otto al riassetto di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio. L'assemblea straordinaria che si è tenuta ieri mattina in Rue de la Chapelle, a Lussemburgo, ha approvato il trasferimento delle quote (12,5% a testa, per un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro) detenute da Luca Del Vecchio e Paola Del Vecchio nella Lmdv Fin riconducibile a Leonardo Maria Del Vecchio, che salirà così al 37,5% del capitale. Hanno espresso voto contrario Claudio Del Vecchio, figlio della prima moglie del fondatore Leonardo Del Vecchio, scomparso quattro anni fa, e Rocco Basilico, figlio di primo letto della seconda moglie Nicoletta Zampillo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delfin, Lmdv primo socio con il 37,5%

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