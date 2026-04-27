Un accordo tra i membri della famiglia Del Vecchio ha portato alla modifica delle quote societarie di una grande azienda. Leonardo Maria ha aumentato la propria partecipazione fino al 37,5%, segnando un passo importante nel riassetto della società. Contestualmente, è stato avviato un processo di ristrutturazione con un investimento complessivo di circa 10 miliardi di euro. L’operazione rappresenta una delle più articolate degli ultimi anni nel settore.

Milano, 27 aprile 2026 – Con una delle operazioni finanziarie più complesse degli ultimi anni, Leonardo Maria Del Vecchio, chief of strategy officer di EssilorLuxottica nonché presidente di Ray-Ban, erede quartogenito del fondatore, avvia un riassetto della finanziaria Delfin che controlla l’impero degli occhiali (con il 32,4% delle quote del gruppo italo-francese) e detiene il 17,5% di Mps, il 10% di Generali, poco meno del 20% di Mediobanca e il 2,7% di Unicredit. Ieri in Lussemburgo (dove ha sede la holding) l’assemblea dei soci Delfin ha dato il via libera alla distribuzione per tre anni dell’80% degli utili, superando così il tetto del 10% in vigore fino ad oggi, e ha approvato l’acquisizione delle quote di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria attraverso il veicolo Lmdv Fin.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delfin, accordo fra i Del Vecchio: Leonardo Maria sale al 37,5%. Parte il riassetto da 10 miliardi

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