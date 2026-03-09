Milano Finanza, il quotidiano economico italiano, è attualmente coinvolto in una possibile vendita che vede coinvolti diversi nomi del settore, tra cui ex dirigenti e imprenditori. La trattativa sembra essere in fase di sviluppo, mentre si susseguono voci sulle persone interessate all’acquisizione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli osservatori del mercato editoriale.

Il mondo dell’editoria italiana vive un momento di forte tensione e trasformazione, dove il quotidiano economico Milano Finanza si trova al centro di una possibile operazione di cambio di proprietà. Tre nomi emergono con forza come potenziali acquirenti: Leonardo Del Vecchio, Maurizio Belpietro e Andrea Pignataro. L’attuale proprietario, Paolo Panerai, che ha appena compiuto ottant’anni, sta valutando le offerte ma non è obbligato a vendere. Le difficoltà gestionali emerse dall’ultimo bilancio del 2024 hanno reso la vendita un’opzione concreta per il gruppo Class Editori, controllato da Panerai. Tuttavia, nessuna decisione definitiva è stata presa e sul tavolo verranno considerate solo proposte strutturate e solide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Finanza in vendita: Del Vecchio, Belpietro e Pignataro si

Articoli correlati

Leggi anche: ‘Caleidoscopio. Nuovi scenari di un Vecchio Continente’: tra gli ospiti Maurizio Belpietro, Luca Telese e Giovanni Floris

Leggi anche: Incidente con la Ferrari a Milano, Del Vecchio si difende: “Nessuna sostituzione di persona, avevo un impegno”

Una selezione di notizie su Milano Finanza

Discussioni sull' argomento Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Campari, vendite in calo ma aumentano utili e dividendo. E nel cda entra la nuova generazione dei Garavoglia; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in ribasso: Dow Jones -0,95%, S&P 500 -1,36% e Nasdaq -1,59%; Amplifon cade sui minimi del 2017: comprare sul ribasso?.

Fermento editoriale, Del Vecchio e Belpietro puntano Milano Finanza x.com

Will Rhind, Ceo di GraniteShares, svela a Milano Finanza l'intenzione di portare in Europa strategie Etf innovative, già popolari negli Usa, per offrire rendimenti elevati e protezione agli investitori - facebook.com facebook