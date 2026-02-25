La quota di Rcs in Mediobanca la prenderà Del Vecchio jr? Le pillole del giorno

«Dopo le fusioni c’è sempre qualcosa che avanza», sussurra un vecchio banchiere. Ultimo caso, quello tra Mps e Mediobanca, con partecipazioni definite “storiche” e che in alcuni casi permettevano di sedere nei consigli “giusti”, quelli per pochi eletti: ci sono dei pacchetti azionari di Italmobiliare dei Pesenti, il 25,4 per cento dello Ieo (Istituto europeo di oncologia) che ha fatto scatenare la guerra finanziaria ancora in corso, qualcosa di Piquadro e soprattutto il 6,55 per cento di Rcs. «Che ci facciamo con questa quota?», si chiede qualcuno dei componenti del board. Domanda condita da una proposta, che magari si concretizzerà davvero: «Forse il migliore acquirente potrebbe essere Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica che ora si è appassionato di editoria e che va a caccia di giornali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche:

Gedi, l’ombra di Caltagirone dietro Del Vecchio jr? Le pillole del giorno

La sfida di Calta al Medagliere del Museo nazionale romano: le pillole del giorno

Temi più discussi: Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 19 febbraio: allerta neve e marcato rischio valanghe; Mezza Maratona d’Italia 2026 verso il sold out: oltre 15 mila runner nel mito; Puoi scaricare subito la prima beta per sviluppatori iOS 26.4 sul tuo iPhone; Giro d’Italia alle Tre Cime di Lavaredo: bus navetta per Misurina il 26/05.

Rcs, Scott Jovane fa cassa: addio a Radio 105, Montecarlo e VirginRcs ha perfezionato la cessione della partecipazione in Finelco, pari al 44,45%, a Unibas Sgps Lda e Marina Berrino, che hanno esercitato i rispettivi diritti di prelazione come previsto dallo ... affaritaliani.it

Rcs, Vittorio Colao è il nuovo a.d.Dopo tante indiscrezioni, anticipazioni e smentite, ora arriva la conferma ufficiale: dopo l'uscita dei Romiti sarà Vittorio Colao il nuovo amministratore delegato di Rcs Mediagroup, la holding che ... tgcom24.mediaset.it