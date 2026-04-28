Dei 26 nuovi poliziotti in prova arrivati solo uno è assegnato alle volanti

Tra i 26 nuovi agenti in prova arrivati quest'anno, solo uno è stato destinato alle volanti. La maggior parte degli altri è stata distribuita in diversi uffici, senza assegnazioni specifiche alle pattuglie in strada. Il sindacato di categoria ha annunciato di non richiedere più rinforzi per la questura locale, differenziandosi dalle richieste del passato. La situazione ha suscitato attenzione tra gli operatori e le rappresentanze sindacali.

Il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia Piacentino), a differenza del passato, «non chiederà mai più rinforzi per la questura di Piacenza». «In considerazione di quanto sta accadendo, provocatoriamente, diciamo - interviene Sandro Chiaravalloti, segretario regionale del sindacato Siap -.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Il peso dei nuovi arrivati sull’esito. Pilotto: "Uno sguardo più libero"Una provincia divisa, ma soprattutto un capoluogo che torna al centro della lettura politica. Leggi anche: Frosinone, tenta un gesto estremo dalla finestra: salvata da due poliziotti delle Volanti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lo sfortunato predatore di auto che sveglia due poliziotti e viene arrestato; La Polizia di Stato prosegue nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato in zona stazione, un 22enne cittadino rumeno, bloccato dalle volanti nel pomeriggio di domenica 26 aprile - Questura di Padova | Polizia di Stat - Polizia di Stato; Una doppia sfida tra ex alleati: Salvi guida militari e poliziotti. E poi tante novità in diversi altri centri; Decide di rubare nelle auto sotto casa di due poliziotti. Per lui finisce male. La denuncia del Siap Su 26 nuovi operatori in questura, solo uno assegnato alle volantiIl Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) di Piacenza a differenza del passato, non chiederà mai più rinforzi per la questura di Piacenza. Lo ... piacenzasera.it In arrivo 49 nuovi poliziotti nella Bat. FdI Puglia: «Ora più sicurezza»Sono 49 i nuovi agenti di polizia destinati a potenziare gli organici nella Bat. Lo comunicano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Tonia Spina e Andrea Ferri. «L'arrivo di 49 nuovi ... quotidianodipuglia.it Nuovi accertamenti di poliziotti e pompieri e riprese sulla gru col braccio spezzato durante il sopralluogo con il pm. Eseguita l’autopsia sui corpi delle due vittime - facebook.com facebook