Il peso dei nuovi arrivati sull’esito Pilotto | Uno sguardo più libero

Una provincia divisa e il capoluogo che torna a giocare un ruolo centrale nel panorama politico locale. La presenza dei nuovi arrivati sta influenzando gli esiti delle elezioni e le dinamiche di potere. Un esperto ha commentato che occorre un’analisi più aperta e meno condizionata dai pregiudizi. La situazione attuale evidenzia come le nuove forze possano modificare gli equilibri consolidati.

Una provincia divisa, ma soprattutto un capoluogo che torna al centro della lettura politica. Il referendum sulla riforma della giustizia consegna a Monza e Brianza un risultato a doppia faccia: il Sì prevale in 43 Comuni su 55, sfiorando il 53%, mentre Monza si distingue con la vittoria del No al 52,01%, insieme ad altri undici centri del Vimercatese. È proprio da qui che prende forma il confronto politico più interessante. Nel centrosinistra, il segretario cittadino del Pd, Valerio Imperatori, ha letto il risultato monzese come un segnale chiaro: la città, a suo avviso, mostrerebbe una crescente difficoltà del centrodestra e una rinnovata forza dell’area progressista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il peso dei nuovi arrivati sull’esito. Pilotto: "Uno sguardo più libero" Articoli correlati Referendum, Salvini aspetterà l’esito del voto a Budapest con Orbán: “È uno dei primi ministri più efficaci e in gamba d’Europa”Matteo Salvini aspetterà l’esito del referendum a Budapest, in Ungheria, con il presidente Orbán. “Uno sguardo verso il futuro”: architetti e ingegneri dialogano sull'architettura storicaFirenze, 26 gennaio 2026 - Conservazione, restauro e valorizzazione dell'architettura storica saranno al centro di un seminario - in programma il 29... Contenuti utili per approfondire Il peso dei nuovi arrivati sull'esito... Argomenti discussi: Il peso dei nuovi arrivati sull’esito. Pilotto: Uno sguardo più libero; Ibiza Altea rompe il silenzio su Davide Pilotto | Non ho superato la sua morte.