Frosinone tenta un gesto estremo dalla finestra | salvata da due poliziotti delle Volanti

Una donna a Frosinone ha deciso di mettere fine alla sua vita e si è affacciata dalla finestra di casa sua. La causa sembra essere un momento di grave sofferenza personale. Due agenti delle Volanti, intervenuti immediatamente, sono riusciti a bloccare il suo gesto e a salvarle la vita. La donna è stata raggiunta prima che potesse compiere l’estremo passo, mentre i soccorritori sono arrivati sul posto. La sua situazione resta da chiarire.

Succede in una domenica qualunque a Frosinone. Una richiesta d’aiuto rompe la quiete e fa scattare l’allarme: una donna, sopraffatta dalla disperazione, è pronta a compiere un gesto estremo affacciandosi dalla finestra della propria camera da letto. La segnalazione arriva alle Volanti della Polizia di Stato. A intervenire sono due agenti, Giovanni e Stefano, che comprendono subito la gravità della situazione e si precipitano sul posto. Ogni secondo è decisivo. Arrivati davanti all’abitazione, i poliziotti scorgono il corpo della donna pericolosamente sporgente oltre il perimetro della casa. Una scena che impone sangue freddo e rapidità d’azione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

