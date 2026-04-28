Definito l’orario del quarto di finale di Sinner a Madrid | si vedrà su TV8?

Il quarto di finale di Jannik Sinner a Madrid è stato programmato e si giocherà mercoledì 29 aprile. La partita si terrà nel pomeriggio e sarà trasmessa su TV8, secondo le notizie ufficiali. Questa sfida fa parte del torneo sulla terra battuta, che vede il tennista italiano impegnato nel suo cammino nel torneo spagnolo. I dettagli sull’orario preciso sono stati comunicati nelle ultime ore.

Back-to-back in vista per Jannik Sinner, che tornerà in campo mercoledì 29 aprile all’indomani della vittoria sul britannico Cameron Norris per affrontare uno tra lo spagnolo Rafael Jodar ed il ceco Vit Kopriva nel primo quarto di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 dell’anno e terzultimo grande appuntamento della stagione sulla terra rossa in attesa di Roma e Parigi. Il numero uno al mondo dovrà giocare dunque per due giorni di seguito (proprio come il suo avversario di turno), presidiando la parte alta del tabellone madrileno in qualità di prima testa di serie del torneo. Il fuoriclasse azzurro va a caccia del 26° successo consecutivo a livello 1000, che gli consentirebbe di avvicinarsi ulteriormente ad uno dei pochi titoli sin qui assenti nella sua bacheca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Definito l’orario del quarto di finale di Sinner a Madrid: si vedrà su TV8? Notizie correlate La finale di Sinner si vedrà su TV8 a Montecarlo? Orario, avversario, streamingJannik Sinner ha travolto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-1, 6-4 e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che... Sinner-Alcaraz si vedrà su TV8 in diretta o differita? Orario finale Montecarlo, programma in chiaroNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’ultimo atto vedrà il confronto tra le prime due teste di serie, che si giocheranno anche la vetta del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verona-Como, definito l’orario della trentaseiesima giornata; Playoff Serie C, definito l’orario di Monopoli-Casarano; UFFICIALE – Napoli-Cremonese, definito l’orario di apertura dei tornelli: le info; Anno scolastico 2026/2027: organico di diritto, di fatto, potenziamento, ed. motoria, posti sostegno [LO SPECIALE]. Definito l’orario del quarto di finale di Sinner a Madrid: si vedrà su TV8?Back-to-back in vista per Jannik Sinner, che tornerà in campo mercoledì 29 aprile all'indomani della vittoria sul britannico Cameron Norris per affrontare ... oasport.it Sinner quando gioca a Madrid? Terzo turno contro Moller, orario e dove vederla in tv e streamingJannik Sinner non sbaglia all'esordio a Madrid contro Bonzi: l'azzurro ha portato a casa la sfida dopo 2 ore e 22 minuti e al termine di tre set durissimi. Nel primo set va avanti ... ilmattino.it “Intrecci Festival”: a Chieri musica, parole, creatività E’ stato definito come Festival “dove musica, parole, creatività e comunità si incontrano e si contaminano”. Per il secondo anno consecutivo, i prossimi venerdì 1 e sabato 2 maggio, torna al “Parco PA.T.CH.”, - facebook.com facebook Definito da "The Guardian" "Il romanzo che ha scandalizzato l'America" #PeytonPlace di Grace Metalious @BlackieBooks #CosaLeggoNelweekend per @artdielle x.com