Sinner-Alcaraz si vedrà su TV8 in diretta o differita? Orario finale Montecarlo programma in chiaro

L’incontro tra Sinner e Alcaraz al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmesso su TV8, ma non è ancora chiaro se in diretta o in differita. L’ultimo atto del torneo si svolgerà su un campo in terra battuta e il programma in chiaro prevede di mettere in onda la finale nel tardo pomeriggio. L’orario ufficiale e il dettaglio della programmazione sono ancora da comunicare.

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’ultimo atto vedrà il confronto tra le prime due teste di serie, che si giocheranno anche la vetta del ranking ATP: l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, proverà a detronizzare il campione uscente, lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del mondo. Nella giornata di domani, domenica 12 aprile, il match valido per la finale di singolare tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà il secondo del programma, che sul Court Rainier III si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. La finale del tabellone di singolare dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV e tv8.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz si vedrà su TV8 in diretta o differita? Orario finale Montecarlo, programma in chiaro Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà... Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Montecarlo, streaming, differita in chiaroNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà...