Il leader dell'UGL ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze economiche e sociali dell'attacco congiunto tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Ha sottolineato come il conflitto possa influire sui prezzi e sull'occupazione, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi in questa situazione. La questione rimane al centro dell'attenzione, con l'attenzione rivolta alle ripercussioni a livello globale.

"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. In un contesto geopolitico già fortemente instabile è indispensabile adottare misure preventive per tutelare famiglie, lavoratori e sistema produttivo dalle conseguenze che potrebbero derivare da un eventuale prolungamento del conflitto. Le tensioni nell’area del Golfo stanno già generando forti oscillazioni nei mercati energetici, con il rischio di rialzi significativi dei prezzi legati alla sicurezza delle rotte marittime e, in particolare, alla situazione dello Stretto di Hormuz, snodo essenziale per l’approvvigionamento globale di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Paolo Capone (Leader UGL): “Preoccupa l'impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione”

