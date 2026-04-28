Decreto Primo Maggio approvato con bonus giovani e isopensione prorogata | le misure

Il governo ha approvato un nuovo decreto lavoro in prossimità del Primo Maggio, includendo tra le misure un bonus rivolto ai giovani e la proroga dell’isopensione. Il pacchetto prevede anche interventi per favorire l’occupazione stabile, combattere il lavoro povero e introdurre nuove norme per le piattaforme digitali. La decisione riguarda diverse aree del mercato del lavoro e si inserisce in un quadro di riforme in corso.

Il Governo ha approvato il nuovo decreto Lavoro in vista del Primo Maggio, con un pacchetto di misure che punta su occupazione stabile, contrasto al lavoro povero e nuove regole per le piattaforme digitali. Al centro del provvedimento ci sono quasi un miliardo di euro per rifinanziare incentivi alle assunzioni, nuove condizioni per accedere agli aiuti pubblici e una proroga dell’isopensione fino al 2029. Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni, che ha definito il decreto come: Il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro. Incentivi alle assunzioni con un miliardo di euro. La misura economicamente più rilevante riguarda il rifinanziamento di incentivi occupazionali già esistenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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