Decreto Primo maggio 2026 dal bonus donne alla stretta sulle piattaforme digitali | la bozza

Una bozza di decreto pubblicata recentemente include diverse misure che riguardano il mercato del lavoro. Tra queste, ci sono incentivi alla stabilizzazione dei contratti per i giovani e le donne disoccupate, e nuove norme rivolte alle piattaforme digitali. È previsto inoltre un rafforzamento del ruolo dei contratti collettivi, con l’obiettivo di definire un “salario giusto” per i lavoratori.

Rafforzare il ruolo dei contratti collettivi attraverso il concetto di “ salario giusto “, incentivi alla stabilizzazione dei contratti agli under 35 e per l’ assunzione di donne disoccupate, nuove regole per il lavoro mediato dalle piattaforme digitali. Sono i pilastri del decreto Primo Maggio atteso oggi in Consiglio dei ministri, secondo una nuova bozza in circolazione, non ancora definitiva. Decreto Primo Maggio, bonus donne, giovani e Zes. Nel dettaglio, il provvedimento introduce per tutto il 2026 esoneri contributivi fino al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato: fino a 650 euro al mese, che salgono a 800 euro per le donne residenti nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, con durata massima di 24 mesi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Decreto Primo maggio 2026, dal bonus donne alla stretta sulle piattaforme digitali: la bozza Notizie correlate Benzina: stretta sulle speculazioni. Nella bozza di decreto anche la segnalazione alla magistratura. E il prezzo del petrolio saleLo prevede un articolo contenuto in una bozza ancora provvisoria del decreto contro il caro-benzina allo studio del governo. Bonus giovani, donne e Zes: tutti gli incentivi prorogati nel decreto Primo MaggioIl dl Lavoro proroga gli incentivi per l'assunzione di giovani under 35, donne e nella Zes tramite un esonero contributivo del 100%. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio; Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza; Ultime limature al decreto primo maggio; Landini sul decreto Primo Maggio: Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri. Lavoro, in corso Cdm per decreto Primo maggio. Dal salario giusto a bonus: cosa contieneLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Dal salario giusto a bonus: cosa contiene ... tg24.sky.it Decreto lavoro Primo maggio: tutte le novità su bonus e assunzioniDecreto lavoro Primo maggio: tutti i bonus per donne e giovani e le nuove regole per le assunzioni. Cosa cambia. donnamoderna.com Governo al lavoro sul decreto Primo maggio: pochi soldi, tanti no. Salta il salario giusto È tradizione che il Primo maggio a Palazzo Chigi si lavori. Così sarà anche quest’anno, quando il Consiglio dei ministri varerà il Decreto lavoro. Il terzo del governo Meloni. - facebook.com facebook Governo al lavoro sul decreto Primo maggio: pochi soldi, tanti no. Salta il salario giusto di @PicassoAntonio x.com